Equipes das Secretarias do Ambiente e de Obras de Arraial do Cabo, e técnicos da Prolagos, realizaram, na terça-feira (4), uma vistoria de campo, no distrito de Monte Alto.

O objetivo foi fazer um diagnóstico de infraestrutura a fim de auxiliar as secretarias no planejamento para implantação da rede coletora de esgoto, drenagem e pavimentação no distrito.

A vistoria foi uma orientação do prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno.