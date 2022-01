10ª edição da Expo Verde e Flor de Holambra vai até 30 de janeiro em São Pedro da Aldeia

As mais de cinco mil mudas de diversas espécies de flores e plantas já estão colorindo São Pedro da Aldeia. Teve início nesta sexta-feira (21), a 10ª edição da Expo Verde e Flor de Holambra, evento tradicional na cidade realizado pelo Rotary Club. Os interessados têm até o dia 30 de janeiro para visitar a exposição. A feira será realizada no estacionamento da loja de departamentos Havan, no Campo Redondo, das 09h às 21h, e tem apoio da prefeitura. A entrada é gratuita.

Dentre as espécies expostas estão rosas do deserto, lírios, girassóis, plantas carnívoras, frutíferas, bonsais, entre outras. De acordo com os organizadores, a arrecadação obtida com as vendas da Expo será destinada a projetos sociais.

Apaixonada por flores e pela natureza, Laysa de Almeida Franciscone, de 10 anos, fez questão de conferir a Expo Verde e Flor de Holambra junto a sua mãe. “Adoramos flores, é tão gostoso ver as plantas crescendo, sentir o cheiro delas com aquele ar puro. Adoramos comprar plantas novas, nossa casa está cheia delas. É um prazer acordar de manhã cedinho, ver elas crescendo, molhar. Esse ano, eu achei que tinha muita variedade de plantas, com mudas de flores. Ter vindo aqui foi muito legal”.

Esta é a segunda vez que o morador do bairro Jardim Primavera, Elismar Silva visita a feira. Ele elogiou a escolha do local para a realização do evento. “Ficou bem legal, mais protegido do sol, é um local bem propício. Já é a segunda vez que venho, geralmente a gente vê muito pela televisão e gostei poder visitar a feira aqui em São Pedro da Aldeia.

Para a secretária de Turismo, Andrea Tinoco, a economia local é fomentada com eventos tradicionais no município. “A Feira de Flores de Holambra é aguardada por moradores e turistas. O Rotary Club alia a delicadeza do evento a uma belíssima ação beneficente, como faz todos os anos. Quando os visitantes levarem suas mudas para casa, estarão praticando também um ato de amor. Serão todos muito bem-vindos”, afirmou.

A presidente do Rotary Clube de São Pedro da Aldeia, Marcia Tostes, agradeceu o apoio. “Devido à pandemia, no ano passado não tivemos a feira e esse ano estamos novamente no estacionamento da Havan. Aqui, mesmo com chuva conseguimos fazer o evento. Agradeço à prefeitura e às empresas que colaboraram para a feira acontecer. Todos do Rotary Clube que estão aqui são voluntários e parte da renda coletada é destinada a projetos e campanhas sociais”.