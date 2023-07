17º Festival do Camarão começa nesta sexta-feira em Cabo Frio

Moradores e turistas que estiverem em Cabo Frio neste fim de semana têm uma grande opção de lazer, música e gastronomia para aproveitar. A partir desta sexta-feira (14), a Praia do Siqueira vai sediar o 17º Festival do Camarão de Cabo Frio. Realizado pela Prefeitura de Cabo Frio, o evento vai proporcionar programação musical e gastronômica até domingo (16).

Com mais de 50 opções de pratos produzidos à base de camarão, o cardápio do Festival terá preço fixo de R$ 30 por prato escolhido. Entre as opções estão acarajé, pastel de camarão, camarão à parmegiana, camarão ao creme de queijo, harumaki de camarão, panqueca de camarão e muito mais.

A programação começa nesta sexta-feira (14) às 16h, quando as barracas já estarão à disposição dos visitantes. Às 17h30, o pôr do sol será embalado ao som do sax de Gabriel Leite e o DJ Barna comanda a animação a partir das 18h30. Às 21h, o grupo Ibs7 agita a primeira noite do festival.

No sábado (15), o evento começa às 12h e, às 13h30, Jero e Jamantha abrem a programação musical. Às 17h30, o pôr do sol terá novamente trilha sonora com muito sax de Gabriel Leite. A partir de 18h30, DJ Cadu Novellino será a atração, e às 21h, será a vez de Raylane Mendes subir ao palco.

No domingo (16), a programação começa às 13h com show da cantora Ju Feliciano. Às 17h30 , mais uma vez o pôr do sol musical será com o sax de Gabriel Leite, seguido do Gira Vinil, às 18h30. O cantor Léo Parazzi encerra a programação musical às 21h.