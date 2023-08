1º Festival Sabores do Mar de Arraial do Cabo vai acontecer em setembro

A Praia Grande será palco do 1º Festival Sabores do Mar – Gastronomia e Chopp, uma iniciativa da Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria de Turismo e da Secretaria de Governo e Eventos, para atrair turistas e moradores à Orla da Praia Grande nos dias 22, 23 e 24 de setembro.

O evento promete encantar o público com uma genuína experiência gastronômica, destacando e valorizando a riqueza da cultura local através de pratos com tamanho e preços fixos, harmonizados com os mais variados chopps da região. Além disso, a animação ficará por conta de atrações musicais que tornarão as noites ainda mais especiais.

Se você é dono de algum restaurante, quiosque ou similar na Praia Grande, saiba que os stands estão preferencialmente direcionados a você. Confira o regulamento e participe! Aproveite a oportunidade e faça sua pré-inscrição até o dia 09 de agosto, quarta-feira, através do e-mail turismo@arraial.rj.gov.br ou pelo WhatsApp 22 2622-1949.