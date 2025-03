1º Seminário de Segurança da Navegação de Cabo Frio acontece dia 26 de março, com inscrições gratuitas

O 1º Seminário de Segurança de Navegação de Cabo Frio acontece dia 26 de março (quarta-feira), com inscrições gratuitas. O evento será das 8h às 17h30, no Paradiso Corporate Hotel (Braga) e terá como objetivo promover a conscientização e a educação sobre os cuidados essenciais para uma navegação segura. O encontro é promovido pelo Cabo Frio Convention Bureau e OAB Cabo Frio, com apoio da Secretaria Municipal de Turismo e da Marinha do Brasil. Os interessados devem se inscrever através do link https://www.sympla.com.br/ evento/1-seminario-de- seguranca-da-navegacao/2865280

O evento vai reunir especialistas e autoridades para apresentar e debater temas cruciais, tais como prevenção de acidentes, cuidados com motores e o uso adequado de equipamentos de salvatagem. O encontro é destinado a condutores de embarcações, proprietários de marinas, de embarcações, de hotéis e de pousadas que oferecem passeios náuticos.

“O cenário aponta para uma demanda crescente do Turismo Náutico em Cabo Frio. O seminário vai reforçar a destacar a importância da segurança na navegação, oferecendo palestras informativas e atualizadas com especialistas, incluindo representantes da Marinha do Brasil e profissionais do setor”, explica Marcos Aurélio de Arruda, presidente da Comissão de Direito Marítimo, Portuário e Pesca da OAB Cabo Frio.

A presidente do Cabo Frio Convention, Maria Inês Oliveros, destaca a relevância do evento. “O seminário irá fortalecer as práticas de segurança e prevenção de acidentes na Costa do Sol, além de valorizar o Turismo Náutico como impulsionador econômico para a cidade de Cabo Frio e região. E, principalmente, permitirá estabelecer um canal de diálogo entre setor público, iniciativa privada e comunidade náutica”, completa.

Programação do Evento

• 8h às 8h45 – Credenciamento

• 8h50 – Abertura, boas-vindas e palavras iniciais

• 9h15/09h55 – Palestra “A importância do Turismo Náutico para a cidade de Cabo Frio”

• 10h/10h40 – Palestra representante da Marinha do Brasil – “Acidentes com embarcações de esporte e recreio”

• 10h45/11h25 – Palestra ANP – “Características do combustível utilizado em embarcações de esporte e recreio”

• 11h30/12h – Palestra Mercruiser – “Cuidados com motores de embarcações de esporte e recreio”

• 12h/13h30 – Almoço

• 13h40/14h20 – Palestra representante da Marinha do Brasil – “Material de Salvatagem”

• 14h25/15h55 – Palestra “As consequências de um acidente náutico” –

Comissão de Direito Marítimo OAB/Cabo Frio-RJ sobre Responsabilidades Cível, Administrativa, Criminal e Trabalhista de um acidente de navegação

• 16h/16h40 – Palestra representante da Marinha do Brasil – “Segurança da Navegação na Costa do Sol”

• 16h45 – Palavras finais

• 16h50/17h30 – Coquetel de Encerramento

1º Seminário de Segurança de Navegação de Cabo Frio

Data: 26 de março de 2025 – quarta-feira

Hora: das 8h às 17h30

Local: Paradiso Corporate Hotel – Braga

Inscrições gratuitas: