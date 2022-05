21 ruas do bairro Parque Estoril, em São Pedro da Aldeia, serão contempladas com pavimentação

Os moradores do bairro Parque Estoril podem comemorar mais uma conquista da Prefeitura de São Pedro da Aldeia.

Em breve, 21 ruas do bairro serão contempladas com obras de pavimentação e drenagem. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado.

Nesta terça-feira (03), uma equipe da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras (RJ) esteve no bairro para a elaboração do relatório técnico que irá formalizar o edital de licitação da pavimentação e drenagem do bairro.

O prefeito Fábio do Pastel, o secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano, Fernando Frauches, e o chefe de gabinete, Moisés Batista, acompanharam os profissionais durante a visita técnica.