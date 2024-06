29º aniversário de Iguaba Grande terá shows de Belo, Gustavo Lins e muito mais

Para comemorar o 29º aniversário da Emancipação Político-administrativa de Iguaba Grande, a Prefeitura, através da secretar tede Turismo e Lazer, está t tuvv realizando uma programação de três dias de shows na Praça da Estação.



Os shows acontecem do dia 6 ao dia 8, com atrações como: Belo, Gustavo Lins, Sarah Beatriz, Cátia Valois, Renan e Cristiano, entre outros.

Os shows do 29º aniversário da cidade contam com a participação da FUNARJ e apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa.