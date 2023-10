70% da obra de acessibilidade e revitalização urbanística do Centro de Búzios está concluída

Olha aí a boa notícia! As ruas Luís Joaquim, Felipe Gustavo, Germiniano José Luís, Rui Barbosa, Luiz Joaquim Pereira e Travessa Oscar Lopes Campos já estão prontas, o que corresponde a mais de 70% das obras de acessibilidade e revitalização urbanística do Centro. Além disso as obras vão acabar com os esgotos irregulares nestes locais já que 90% dos imóveis jogavam o esgoto nas redes pluviais, que automaticamente vão direto para o mar. Estamos trabalhando rápido para atingir os 100% e contamos com a colaboração de todos.

Em caso de ligações clandestinas de esgoto, denuncie, através do WhatsApp (22) 99753-1807.