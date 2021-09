7ª Edição do projeto “Limpeza nos Mares”, em Arraial do Cabo, terá ação simultânea no sábado

A Associação da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo (AREMAC) e o Projeto “Mar Sem Lixo” realizam no sábado (18), a partir das 9h, a 7º edição do projeto “Limpeza dos Mares”. As ações acontecerão de forma simultânea em três praias, Anjos, Forno e Grande.

Desta vez o objetivo é recolher, especialmente o microlixo e o lixo doméstico que são despejados nas areias ou chegam trazidos pelo vento, e pelas marés. Tampinhas, embalagens pet, de alumínio e de vidro, guimbas de cigarro, embalagens plásticas de todos os tipos, produtos descartáveis e outros tipos de lixo são os principais alvos.

A atividade conta ainda com o apoio da Eco Trilhas; do movimento “Preserve Arraial do Cabo”; da Secretaria Municipal do Ambiente e Saneamento; da Fundação Municipal do Meio Ambiente; Idac; Fipac; Apamac e Protex Consultoria. Todo material recolhido pelos voluntários será separado e encaminhado para reciclagem. Além disso, será feito de forma experimental um estudo para viabilização da implantação de projeto de reciclagem nas praias e bairros (Ecopontos).