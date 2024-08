 9º Baile de Dança de Salão no dia 09 de agosto em São Pedro da Aldeia

Os praticantes, alunos e admiradores da arte da dança poderão aproveitar uma programação temática no dia 09 de agosto, sexta-feira, com a realização do 9º Baile de Dança de Salão, edição especial festa agostina, em São Pedro da Aldeia. O evento, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, vai homenagear a tradição da festa de São João e vai contar com aulões de forró e ritmos caribenhos, além da tradicional quadrilha. O baile acontecerá na Casa do Artesão, a partir das 19h30, com a participação de professores convidados, instrutores e alunos da Escola de Artes Municipal Diretora Luiza Maria Leal Mendes. A entrada é gratuita.

O secretário municipal de Cultura, Thiago Marques, falou sobre a realização do evento. “Entramos na nona edição do nosso Baile de Dança de Salão em clima de festa agostina e muita comemoração. A cada edição temos notado uma adesão maior de visitantes e amantes da dança de diversas partes da cidade e região”, destacou.

O baile e os aulões de forró e ritmos caribenhos serão conduzidos pelo professor Alex Salles, mais conhecido como Lelek, instrutor de Dança de Salão da Escola de Artes Municipal, que também ficará responsável pela animação cultural da festa. A orientação é que as duplas e casais compareçam vestidos à caráter e, de preferência, com calçados fechados, que permitam uma boa conexão com o piso e movimentos amplos.

A Casa do Artesão fica localizada na Praça Hermógenes Freire da Costa, no Centro.