Abertura do Natal de Iguaba Grande será nesta sexta-feira

A abertura do Natal de Iguaba Grande acontece nesta sexta-feira (03), na Praça Edyla Pinheiro, a partir das 18h. Entre a programação terá apresentação de musicais natalinos, chegada do Papai Noel e apresentação do cantor Maurício Mendes.

O coral do Centro de Referência do Idoso (CRI) fará uma apresentação a partir das 20h. Após, será a chegada do Papai Noel. A casa do bom velhinho ficará instalada, aos finais de semana, na Casa de Cultura de 19h às 23h. Para finalizar o primeiro dia de evento, o cantor Maurício Mendes subirá no palco às 20h30.

“A Abertura do Natal, está sendo pensada para encantar os visitantes”, afirma o Prefeito, Vantoil. “Estamos trabalhando muito para preparar tudo com o maior carinho para receber a todos. Nossas equipes não estão medindo esforços para apoiar a cultura, especialmente, neste momento de retomada gradativa dos eventos, “ finalizou o prefeito.

“O nosso objetivo é resgatar a tradição natalina local, além de proporcionar um momento de lazer e confraternização a todas as famílias e visitantes que venham a Iguaba neste período”, disse a Subsecretária de Cultura, Miryam Inêz.

Segundo a secretária de Turismo, Esporte e Lazer, Carla Valle, “esse será um final de ano especial para todos, com sentimento de vitória e retomada das atividades. Estamos trabalhando para torná-lo incrível”.

Durante todo o mês de dezembro, Iguaba Grande contará também com Edições Especiais Noturnas da Feirinha Criatividades da Terra aos finais de semana, a partir das 18h.

Programação do primeiro final de semana:

03/12 – 18h – Abertura Oficial do Natal

20h – Coral do CRI

20h30 – Programação musical com Maurício Mendes

04/12 – A partir das 9h – Feira Criatividades da Terra

20h – apresentação de coral Cantai Sua Luz Chegou

20h30 – Programação Musical com Alan Quintanilha

05/12 – 20h – Programação Musical com Vitor Bricio

Papai Noel Casa de Cultura – 19h às 23h

Edição noturna Criatividades da Terra – 18h às 23h