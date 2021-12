Abraço a Laguna de Araruama reúne ciclistas em Arraial do Cabo

Ciclistas amadores de diferentes municípios fluminense participaram, no último domingo (12), do Abraço a Laguna de Araruama, com chegada e partida na Praia Grande, em Arraial do Cabo. Eles percorreram 100 quilômetros pelas

RJs-102, 106 e 140, passando pelas cidades banhadas pela Lagoa – Araruama, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia e Cabo Frio, além de Arraial do Cabo.

Promovido pela Audax Rio, o evento teve o apoio da Prefeitura de Arraial do Cabo, através da Secretaria de Governo, Superintendência Municipal de Esportes e Lazer e Secretaria de Turismo. O objetivo foi despertar a atenção para a necessidade de preservar a Lagoa de Araruama. O primeiro ciclista chegou por volta de 11h30, quatro horas e meia após a partida às 7h.

A equipe de nutricionistas da Superintendência de Esportes distribuiu

Isotônico natural no pós-treino dos participantes, para ajudar na hidratação e reposição de eletrolitos perdidos durante a prova. O produto foi produzidos pelos alunos da nutrição, supervisionados pela nutricionista Aline Fornaciari.