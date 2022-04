Abrigo Municipal Casa da Criança, em Cabo Frio, tem Dia de Circo 

O Abrigo Municipal Casa da Criança, em Cabo Frio, teve uma tarde diferente no domingo (10). Com muitas risadas e atividades lúdicas, a Companhia Sapato Velho realizou o “Dia de Circo” com as crianças acolhidas. O projeto é uma iniciativa da Prefeitura, coordenado pela Secretaria Municipal de Cultura.

Durante a programação o palhaço Tatuí fez a festa da garotada, que se divertiu com brincadeiras lúdicas e criativas.

Para a secretária municipal da Criança e do Adolescente, Betânia Batista, atividades como essa são importantes para o desenvolvimento emocional das crianças e dos adolescentes.

“Todos brincaram, se divertiram e socializaram. Foi uma tarde festiva, em que a Companhia Sapato Velho, com o palhaço Tatuí, proporcionou muita alegria e descontração para as crianças”, afirma a secretária.