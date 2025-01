Ação conjunta em São Pedro da Aldeia analisa peixes da Laguna de Araruama

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia iniciou um importante trabalho de análise em peixes capturados por pescadores da Associação dos Pescadores Artesanais da Praia da Baleia. A ação é fruto de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Pesca e o Projeto Cavalos-Marinhos do Rio de Janeiro, coordenado pela bióloga Natalie Freret.

Na oportunidade, foram analisados peixes da espécie perumbeba que apresentavam ferimentos. O objetivo é investigar a possível causa desses danos na Laguna de Araruama, avaliar os impactos ambientais e desenvolver estratégias para a preservação da biodiversidade local.

O secretário adjunto de Pesca, Breno Bento dos Santos, comentou sobre a iniciativa. “Essa é uma ação muito importante, pois observamos uma alta incidência de peixes feridos, o que nos motivou a buscar essa parceria com a bióloga Natalie. As análises serão feitas uma vez por semana, com a participação dos pescadores da Associação, e em cerca de 20 dias teremos o resultado dessa coleta. Esse trabalho é muito importante para garantir a qualidade do pescado, da laguna e assegurar a comercialização”, afirmou.