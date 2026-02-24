Ação flagra 15 animais, entre cães e aves, em situação de maus-tratos em casa na Praia do Forte, em Cabo Frio

Uma operação da Prefeitura de Cabo Frio resgatou 15 animais mantidos em situação de maus-tratos em uma casa na altura do Lido, na Praia do Forte, na noite de domingo (22).

No local, um filhote de cachorro foi encontrado morto, já em estado de decomposição. A ação foi realizada após denúncia encaminhada à Superintendência Municipal de Proteção Animal.

No imóvel, as equipes localizaram 11 filhotes de cães — incluindo o que morreu —, além de um casal de cachorros adultos e três aves da espécie calopsita. Segundo os agentes, os animais apresentavam sinais de negligência, como infestação por pulgas e carrapatos, além de falta de água e alimento.

Participaram da operação a Guarda Civil Municipal, por meio da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), a Guarda Marítima e Ambiental e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, responsáveis pelo apoio técnico e pela segurança da abordagem.

Diante das condições encontradas, os responsáveis pelo imóvel foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Cabo Frio e autuados em flagrante. A perícia técnica foi acionada para auxiliar nas investigações.

Os cães resgatados foram levados ao Canil Municipal, onde vão passar por avaliação clínica, receber atendimento veterinário e serão incluídos no cronograma de castração. Duas cadelas permaneceram temporariamente no local por apresentarem comportamento agressivo, o que impediu a captura imediata com segurança. A equipe informou que retornará ao imóvel para concluir o resgate.

As aves também foram recolhidas e encaminhadas para cuidados adequados.

De acordo com a superintendente municipal de Proteção Animal, a médica-veterinária Fenela Assed, a ação só foi possível graças à denúncia da população, que permitiu a mobilização rápida das equipes.

Maus-tratos a animais configuram crime ambiental previsto na Lei Federal nº 9.605/1998. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 153, da Guarda Civil Municipal, ou pelo 190, da Polícia Militar. Informações sobre os serviços do Canil Municipal também podem ser obtidas pelo WhatsApp (22) 99778-2216 ou pelo e-mail canilmunicipal@cabofrio.rj.gov.br