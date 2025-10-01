Ação integrada desmonta pontos clandestinos de abastecimento de água em São Pedro da Aldeia

Em uma operação integrada para combater o furto de água e coibir práticas ilegais, a Prolagos e o Instituto Estadual do Ambiente (Inea), desmontaram dois pontos de abastecimento clandestino, em São Pedro da Aldeia. A ação foi na última quinta-feira (25), no bairro Botafogo, e os proprietários foram autuados pelo Inea.

A operação resultou na apreensão de dois caminhões-pipa e três bombas d’água que eram utilizadas para a extração irregular do recurso. As equipes lacraram três poços clandestinos, sendo que um deles estava localizado ao lado de uma passagem de esgoto, representando um grave risco de contaminação. Uma ligação irregular à rede de distribuição da concessionária também foi desfeita.

“As ligações clandestinas são um crime que coloca em risco direto a saúde de todos e compromete o abastecimento regular da comunidade. Por isso, a Prolagos está atuando com rigor, em parceria com o INEA, para coibir essas práticas. É fundamental que a população continue nos ajudando, denunciando irregularidades de forma anônima pelos nossos canais. Trabalhar juntos é a única forma de garantir um sistema de saneamento justo, seguro e eficiente para todos”, comentou o gerente comercial da Prolagos, Saimon Moreira.

O combate a fraudes e ligações irregulares é constante. Somente no primeiro semestre deste ano, ações da Prolagos já identificaram mais de 4 mil ligações irregulares nas cinco cidades da área de concessão.

A concessionária disponibiliza um canal exclusivo para denúncias, que pode ser utilizado pela população de forma anônima, pelo número 0800 70 20 195. A informação pode ser passada tanto por ligação quanto via WhatsApp.