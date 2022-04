Acidente envolvendo moto e carro no Centro de São Pedro da Aldeia

Guarda municipal, quando baseado com a viatura em frente à Praça do Canhão, em São Pedro da Aldeia, em horário de trânsito intenso, no começo da noite de terça-feira, dia 05, teve a atenção voltada a colisão de motocicleta, conduzida por D. M. N., de 24 anos, transportando F. C., de 23 anos.

O veículo colidiu na traseira do veículo Peugeot 207, conduzido por C. S. F., de 45 anos.

De imediato, foi acionado o Corpo de Bombeiros, também sendo providenciado a sinalização do local para garantia de segurança do trânsito e dos acidentados.

Com a chegada do CBMERJ, o condutor e passageira da motocicleta foram conduzidos ao Pronto Socorro, devido aos ferimentos. Foi também acionado a equipe de trânsito da PMERJ, para seguir os procedimentos do BRAT (Boletim de Registro de Acidente de Trânsito). Os envolvidos no acidente não quiseram fazer ocorrência e optaram em resolver amigavelmente a questão do prejuízo material.



O trânsito seguiu em meia pista e lentamente, sob supervisão e gerência de nossos agentes da GCMSPA, de forma a evitar maiores danos e não prejudicar o retorno para casa dos nossos cidadãos.

Segundo nossos agentes, que posteriormente estiveram no Pronto Socorro, as vítimas passam bem.