Acidente na RJ-106 mata pai e filha de 9 anos em São Pedro da Aldeia

Uma batida frontal envolvendo dois carros de passeio deixou pai e filha mortos e outras três pessoas feridas na tarde deste domingo (19) na RJ-106, em São Pedro da Aldeia.

Os mortos foram identificados como Marcelo dos Santos Bernardo de Lanna, de 42 anos, e Manuela Oliveira de Lanna, de 9 anos, que estavam em um dos veículos.

Os demais feridos são duas mulheres e um homem. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e levadas para o pronto-socorro de São Pedro da Aldeia.

De acordo com o Batalhão de policia rodoviária, marcelo era policial militar, lotado do 17° Batalhão de Polícia Militar, na Ilha do Governador, no Rio.

Ainda segundo a policia, um carro seguia em sentido oposto e invadiu a contramão de direção vindo a “colidir” frontalmente com o carro em que o policial estava.