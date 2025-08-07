Ações de preservação ambiental chegam à Praia de São Bento, em Cabo Frio

O trabalho em prol da preservação ambiental de espaços públicos segue intensificado em Cabo Frio por meio das ações da Equipe Verde, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Clima. Esta semana, as atividades chegaram à Praia de São Bento, no Centro da cidade, com a retirada de vegetação invasora, reintrodução de espécies nativas e instalação de mourões. O objetivo é promover a regeneração natural do ecossistema, proteger a biodiversidade local e garantir a limpeza das áreas.

Além de manter o equilíbrio ecológico, o processo de renaturalização de espaços públicos visa recuperar áreas degradadas, prevenir a erosão causada por raízes inadequadas de espécies exóticas e evitar que espécies invasoras dominem e alterem o ambiente. Os serviços compreendem, ainda, a retirada de acúmulo de resíduos de lixo, poda, sinalização e instalação de cercas, quando necessário.

Segundo o secretário de Meio Ambiente, Saneamento e Clima, Jailton Nogueira, esses espaços são habitats para uma variedade de plantas e animais, únicos da biodiversidade e da paisagem ecológica da região, e precisam ser preservados e recuperados: “A retirada de espécies exóticas é essencial para o ambiente recuperar sua dinâmica natural, permitindo a renaturalização e a volta da biodiversidade original. Muitas dessas espécies exóticas formam monoculturas densas, que bloqueiam a luz ou alteram o solo, impedindo que as plantas nativas cresçam. E essa vegetação nativa, além de ter uma beleza natural única, desempenha um papel fundamental na manutenção da biodiversidade, na regulação do clima e na proteção contra erosões e inundações”, explicou.