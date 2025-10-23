Acusado de matar ex-esposa em mercado de Cabo Frio vai a júri popular em dezembro

Thiago Oliveira de Souza, acusado de matar a ex-esposa Rosilene Silva dentro do Mercado do Peixe, em Cabo Frio, na vai a júri popular no dia 16 de dezembro, às 13h, no Fórum da cidade. O crime, cometido em 2023, foi classificado pela Justiça como feminicídio.

Às vésperas do julgamento, o pai da vítima, Joaquim Sebastião, publicou um desabafo nas redes sociais sobre a dor e a espera por justiça.

“Eu nunca imaginei viver esse pesadelo. O homem a quem confiei a mão da minha filha a executou. Tratei o Thiago como um filho, e ele devolveu minha confiança com a maior das traições”, escreveu.

Joaquim relatou as consequências emocionais deixadas pelo crime.

“Ele não tirou apenas a vida da Rosilene, tirou meus dias de paz, me deixando com crises de pânico e ansiedade. Deixou duas crianças órfãs e uma família destruída. E, como se não bastasse, ainda temos que ouvir tentativas covardes de inverter a realidade, insinuando que ele tem problemas mentais.”

No desabafo, o pai também fez um apelo por justiça e solidariedade às famílias de vítimas de feminicídio.

“Eu me pergunto até quando os pais terão que chorar por suas filhas. Até quando crianças terão que crescer sem suas mães. O que ele fez não tem perdão. Hoje, nós somos todos Rosilene”, disse.

O caso será julgado quase três anos após o crime. A expectativa da defesa é que, se condenado, Thiago possa receber pena de até 35 anos de prisão.