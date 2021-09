Nesta terça-feira, os meninos poderão receber a primeira dose da vacina Pfizer contra o Coronavírus!

Lembre-se de levar um documento com foto que comprove a identidade, além do cartão do SUS ou CPF. A imunização ocorre em dois locais: o Centro Municipal de Educação Padre Manuel, no Porto da Roça, e na Praça do Bem Estar, no Centro, das 09 às 16hs.

A segunda dose (D2) segue normalmente conforme datas agendadas no cartão de vacinação, das 13 às 16hs.