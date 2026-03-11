Advogada de Cabo Frio, Juliana Bonazza, denuncia ameaças feitas Cláudio Lopes Duarte

A advogada Juliana Bonazza, de Cabo Frio, decidiu tornar pública uma situação que, segundo ela, ultrapassou o limite de um conflito profissional e passou a atingir diretamente sua tranquilidade pessoal. O nome citado por ela é o do empresário Cláudio Lopes Duarte, apontado no relato como autor de ameaças que teriam surgido dentro de um contexto ligado ao ambiente profissional. O caso ganhou repercussão após publicação do portal Povo na Rua.

Segundo a advogada, o episódio começou a se desenhar ainda no ano passado, quando as primeiras situações de intimidação passaram a ocorrer. Atuando na área de Direito Empresarial, Juliana relata que o ambiente inicialmente profissional foi assumindo um peso diferente, com falas e atitudes que ela interpretou como ameaçadoras.

Ao expor o caso, Juliana descreve que decidiu não permanecer em silêncio diante da gravidade que passou a perceber nos acontecimentos. A repercussão aumentou porque, além de envolver uma profissional da advocacia, o caso surgiu em Cabo Frio, município importante da Região dos Lagos, onde situações envolvendo ambiente jurídico costumam rapidamente ganhar atenção pública.

No relato apresentado pela advogada, o ponto central é que as ameaças não foram tratadas por ela como um episódio isolado, mas como uma sequência de pressões que geraram preocupação real com sua segurança. A publicação original destaca que ela passou a entender que a situação precisava ser tornada pública.

Dentro do que foi relatado por Juliana Bonazza, os principais pontos apresentados são:

o conflito teria surgido em ambiente profissional;

o empresário citado passou a ser associado por ela às ameaças;

a situação teria evoluído ao longo do tempo;

houve preocupação com segurança pessoal;

o caso foi levado ao espaço público por decisão da própria advogada.

Pela legislação brasileira, denúncias de ameaça podem gerar registro policial, investigação e eventual processo judicial, caso existam provas como mensagens, gravações, testemunhos ou documentos.

Em Cabo Frio, o caso passou a circular também entre profissionais do meio jurídico e em redes locais, ampliando o debate sobre limites em conflitos profissionais e proteção de quem atua na advocacia.