Aeroporto Internacional de Cabo Frio recebe visita técnica da Comissão de Turismo da Alerj

A Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) fez uma visita técnica no Aeroporto Internacional de Cabo Frio no último dia 29. O objetivo dos deputados é visitar os seis aeroportos do estado para avaliar as condições, buscar soluções e ampliar as rotas aéreas para o interior.

“O Turismo vai voltar a crescer e os nossos aeroportos precisam ter as condições para atender essa demanda. Vamos discutir do fluxo de passageiros até os serviços públicos do entorno dos aeroportos, até mesmo para saber as pendências e seguir em busca das soluções o quanto antes”, afirmou a deputada Alana Passos, presidente da Comissão.

Novas Rotas

Ampliar as rotas nos aeroportos do interior é um dos pontos tratados pela Comissão. De acordo com o diretor-geral do Aeroporto Internacional de Cabo Frio, Rodrigo Abreu, a base aérea da Região dos Lagos funciona com apenas 10% da sua capacidade. “Para haver um movimento maior de passageiros no nosso aeroporto é preciso conciliar os objetivos de muitos players, como as cidades atendidas pelo aeroporto, as empresas aéreas, o trade turístico local, o poder legislativo Municipal e Estadual, os interesses comerciais das agências de Turismo em todo o país. Não é uma tarefa fácil e rápida, mas temos cumprido nossa parte e já vemos alguns resultados promissores”, afirmou Abreu.

Representando a Comissão de Turismo, a deputada Adriana Balthazar esteve presente na visita e comentou: “A estrutura do Aeroporto de Cabo Frio é impecável e conta com a segunda maior pista do estado. Com a pandemia, investiram nos voos de carga e hoje são bem-sucedidos. Só o que falta agora são políticas de fomento ao Turismo, e é para isso que estamos aqui”.

Participaram da visita, além da representante da Comissão e do diretor-geral do Aeroporto de Cabo Frio, o secretário de Turismo de Arraial do Cabo, Marco Simas, e representantes do Condetur Costa do Sol e dos Convention & Visitors Bureau de Cabo Frio e Arraial do Cabo.

Já foram visitados os aeroportos do Galeão e Santos Dumont. Os próximos a serem visitados são os de Angra, Macaé e Campos.