Agente da Segurança Pública de Arraial do Cabo recebe Certificado de Honra ao Mérito por salvar bebê

Mil motivos para sorrir! A agente da Secretaria de Segurança Pública de Arraial do Cabo, Ana Claudia, recebeu nesta quinta-feira (10), um Certificado de Honra ao Mérito. Ana salvou a vida bebê Liam, de apenas 18 dias.

A homenagem aconteceu por meio da Coordenadoria de Trânsito e Transporte do município (Comtrans). O caso aconteceu no dia 28 de maio deste ano.

Segundo o relato da avó da criança, Claudia Maria, a agente realizou os primeiros socorros no local do chamado, executando a manobra com sucesso. Logo após, o bebê e sua família foram conduzidos ao Hospital Geral de Arraial do Cabo, onde foi constatado que o procedimento realizado foi fundamental para salvar a vida de Liam.