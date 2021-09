Agentes da Postura de Cabo Frio estão reforçando a fiscalização no feriado

Ampliando os reforços de fiscalização na cidade por conta do feriado nacional da Independência, equipes da Prefeitura de Cabo Frio intensificaram as ações em vários pontos da cidade. Com objetivo de ampliar as áreas destinadas à circulação de pedestres, agentes da Fiscalização de Posturas realizaram uma operação no bairro do Peró neste sábado.

A ação foi para coibir o uso indevido das calçadas por parte de alguns comércios que funcionam na Avenida Marlin, e que utilizam a via pública para a exposição de bebidas e isopores com gelo. Seis estabelecimentos foram notificados para retirada imediata dos objetos expostos, sob pena de apreensão de produtos e equipamentos que estiverem em desacordo com as normas.

“Nossas equipes vão atuar durante todo o feriado prolongado com o objetivo de garantir a ordem. Estamos monitorando, filmando e fotografando tudo. A partir daí tomaremos as providências necessárias, que podem ser a suspensão da licença ou do alvará de funcionamento. Neste final de semana estamos intensificando a fiscalização e seguiremos para outros bairros do município. Esperamos contar com a consciência e colaboração dos comerciantes, e de toda a população, para mantermos uma cidade mais organizada”, afirmou o coordenador Geral de Posturas e Licenciamento, Paulo César Pereira Alves.