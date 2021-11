Agentes de Saúde, Prolagos e buracos são temas da Câmara de São Pedro da Aldeia

O presidente da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia, Denilson Guimarães (SDD) subiu à tribuna na sessão desta terça feira (23) para falar sobre as reivindicações dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), cuja parcela significativa de representantes estava no plenário. O presidente prometeu interceder pessoalmente junto ao chefe do Executivo para a criação de um projeto de lei visando atender os anseios da categoria.

O vice presidente da Casa, vereador Franklin da Escolinha (CIDADANIA), também subiu à tribuna para falar sobre despejo de esgoto in natura no bairro do Mossoró e dos transtornos que isso traz à comunidade. Segundo ele, já foram feitas solicitações à concessionária Prolagos e o problema continua sem solução.

Quem também subiu à tribuna foi o vereador Chimbiu (SDD), que questionou a quantidade de buracos em diversos pontos da cidade, que segundo ele, está se tornando intransitável, principalmente após dias de chuva.

A próxima sessão ordinária da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia vai acontecer na próxima quinta-feira (25) às 11h.