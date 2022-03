Águas-vivas de até 10 quilos são vistas nas praias de Cabo Frio 

As águas-vivas já são conhecidas pelos banhistas das praias cariocas e também por quem frequenta a Região dos Lagos.



Mas, agora, quem estiver passando tempo no mar precisa ficar atento ao tamanho delas. No último sábado, águas-vivas de quase 10 kg foram vistas por pescadores passando pelas praias da Ilha do Japonês e no bairro do Canal, famoso pelas casas centenárias tombadas.







Contudo, de acordo com especialistas, as dimensões avantajadas não são motivo para alarde: ser grande não significa ser mais perigosa.

No caso de águas-vivas, sejam elas grandes ou pequenas, o que difere o perigo entre elas é a potência da peçonha. Ou seja, o quanto ela pode paralisar um outro organismo na hora que as cápsulas explodem. Quando um organismo passa próximo aos braços, eles o enrolam e as cápsulas presentes estouram, saindo o veneno, que é a substância urticante.