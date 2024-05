Alunos da rede municipal de São Pedro da Aldeia recebem orientações sobre alimentação saudável e combate ao aedes aegypti

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia segue com as atividades do programa Saúde na Escola (PSE). Realizada pelas Secretarias de Saúde e de Educação, a iniciativa chegou a novas unidades escolares da rede municipal de ensino com informações sobre alimentação saudável e formas de combate ao aedes aegypti, mosquito transmissor de diversas doenças.

Desta vez, as ações foram realizadas com os alunos da Creche Municipal Tia Fátima, no bairro São João, e das Escolas Municipais Professora Maria Celeste de Campos, no Baixo Grande, Paineira, no Balneário, e Francisco Paes Carvalho Filho, no Boqueirão. A programação contou com oferta de aplicação de vacinas, entrega de kits de escovação, orientações sobre a dengue e incentivo à alimentação saudável.

Na oportunidade, a equipe entregou alimentos doados pelo CEASP e buscou mostrar a importância de uma dieta balanceada, incentivando o consumo de frutas e vegetais através de músicas e brincadeiras. Foram realizadas apresentações de fantoches, teatro e histórias para conscientizar pais e cuidadores de alunos sobre a importância da eliminação de focos do mosquito transmissor da dengue, além de dicas sobre o cuidado com a saúde bucal.

A equipe da UBS Mossoró promoveu, ainda, uma campanha de vacinação dos estudantes, pais e professores. Já as equipes da ESF Baixo Grande, da ESF São João e da UBS Balneário abordaram temas como alimentação, saúde bucal e drogas.

Por meio do PSE, as escolas podem desempenhar um papel ativo na promoção da imunização, fornecendo informações sobre o calendário de vacinação e conscientizando sobre a importância, além de facilitar o acesso às doses.

“O PSE desempenha um papel fundamental ao integrar saúde e educação, o que contribui para um ambiente escolar mais acolhedor e inclusivo, além de estimular ações educativas sobre assuntos importantes de uma forma lúdica e interessante para os escolares”, afirmou Camile Coutinho, da Coordenação do Núcleo de Educação Permanente em Saúde.

O Programa Saúde na Escola tem como objetivo promover a saúde e a prevenção a doenças e agravos para os estudantes da rede pública de educação. Até o fim do ano de 2024, todas as escolas municipais receberão as ações do Programa.