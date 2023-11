Alunos desfilam pela Avenida Litorânea, em celebração pelos 408 anos de Cabo Frio

A manhã desta segunda-feira, 13 de novembro, dia em que Cabo Frio completa 408 anos, foi marcada pelo desfile cívico realizado na orla da Praia do Forte, pela manhã. Assim como o realizado em Tamoios, no sábado (11), o do distrito-sede foi um sucesso.

Foram 40 escolas da Rede Municipal de Ensino desfilando pela Avenida Litorânea, além da Guarda Mirim de Tamoios, instituições como a Apae de Cabo Frio, e da Guarda Civil Municipal, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. O desfile foi embalado pelas bandas da Guarda Civil Municipal de Cabo Frio; do CIEP 262 Curvelina Dias Curvello, de São Pedro da Aldeia; da Composição Musical José Bicudo Jardim, de Casimiro de Abreu; e pela banda da APAE que encantou a todos na sua passagem pela avenida. O desfile foi encerrado com os servidores municipais da Educação, que fecharam o cortejo com grande alegria e entusiasmo.

A prefeita Magdala Furtado esteve presente durante todo o desfile, acompanhada da secretária de Educação, Rejane Jorge, e demais secretariado e autoridades municipais.

A chefe do Executivo destacou a importância da retomada desta tradição para o município.

“Há dez anos que Cabo Frio não presenciava um desfile cívico. Neste ano retomamos essa comemoração, para celebrar os 408 anos da nossa cidade e também para trazer nossas crianças para essa celebração cívica, demonstrando nosso respeito e carinho por Cabo Frio”, afirma a prefeita.

A secretária de Educação, Rejane Jorge, reforça que a retomada do desfile cívico reforça o vínculo de toda a população, mas em especial, as crianças e jovens com a cidade.

“É emocionante ver nossos alunos participando ativamente desta tradição, fortalecendo o vínculo com nossa cidade. A educação é a base para construir um futuro promissor, e eventos como esse contribuem para o desenvolvimento cívico e cultural de nossas crianças”, festejou Rejane Jorge.