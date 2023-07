Alunos do CAPS de Arraial do Cabo expõem suas obras de arte na Subsecretaria de Cultura

Os assistidos pelo Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de Arraial do Cabo participaram nesta sexta-feira (28), de uma visita à sede da Subsecretaria de Cultura.

No local, estão expostos diversos trabalhos confeccionados pelos alunos que participam do projeto, em parceria com a Subcult. O principal objetivo é promover as habilidades dos assistidos na área cultural e terapia ocupacional. O trabalho foi coordenado por Ana Lúcia Luiza Vieira, artesã e artista plástica que atua no CAPS.

“Estou muito feliz em poder mostrar minha arte. O CAPS me ajuda muito”, disse Roberta Gomes, uma das assistidas.

O evento contou com a presença da subsecretária de Saúde, Carla Kakau, e do subsecretário de Cultura, Fernando Porto.

“As atividades culturais têm grandes benefícios. Entre eles, ajudar a sair um pouco da rotina, aliviar o estresse e fortalecer a rede de cuidado e proteção à vida”, afirmou Fernando Porto.

A exposição está aberta ao público até o dia 4 de julho, das 8h às 17h. A Subcult fica localizada na Avenida da Liberdade, no prédio do antigo cinema.

Texto: Vinícius Pereira

Fotos: Marcelo Teixeira