Alunos do projeto “Aldeia em Movimento” vão realizar amistosos nesta quarta em São Pedro

A quarta-feira (24/07) será movimentada para os alunos de futebol do projeto “Aldeia em Movimento”. A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria de Esportes, vai realizar nesta quarta-feira (24/07) os amistosos de integração dos núcleos. O evento será no campo do São Pedro Esporte Clube (SPEC), localizado na Rua Capitão Costa, nº 219, no centro da cidade, a partir das 8h.

Cerca de 180 crianças participarão da iniciativa, na modalidade do futebol de campo, pelas categorias sub-09, sub-11 e sub-13. O amistoso será formado pelos núcleos dos bairros Alecrim, Botafogo, Boa Vista, Balneário, Retiro, Poço Fundo e Centro. O objetivo é fomentar a integração dos alunos por meio da prática esportiva

O secretário Ricardo Ramos comentou sobre o evento. “É uma grande satisfação. Nós poderemos reunir mais uma vez essas crianças e daremos uma oportunidade nas férias para os alunos dos nossos núcleos. Este torneio faz com que eles vivenciem, cada vez mais, o esporte e essa integração social, que é muito importante”, afirmou.