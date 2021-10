A Secretaria do Ambiente e Saneamento de Arraial do Cabo vem atuando em conjunto com as Guardas Ambientais dos municípios do entorno da Laguna de Araruama, com o objetivo de combater a pesca no período do defeso, que vai até o dia 31 de outubro.

Na última quarta-feira (6), em operação nas áreas 1 e 2, início do Canal do Itajuru, foi identificada uma embarcação com dois condutores realizando pesca ilegal. Eles foram encaminhados à 132ª DP Arraial e as duas redes apreendidas.