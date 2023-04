Ana Paula Mendes não faz mais parte dos telejornais da Inter TV

Ana Paula Mendes, após 15 anos, não faz mais parte da equipe da Inter TV, afiliada da Rede Globo localizada em Cabo Frio.



A informação foi compartilhada pela jornalista nas redes sociais.

Lembrando que Ana Paula estava de licença maternidade e voltaria hoje aos trabalhos.

“Quase 16 anos! Muito obrigada a você que me acompanhou nesta trajetória feliz na Inter TV. Que honra me permitir entrar na sua casa e levar a notícia até você. Foram tantos anos que me sinto parte da sua família. Obrigada as 50 cidades aqui do estado do Rio de Janeiro. Comunico que, ao voltar das minhas férias e licença-maternidade, infelizmente, fui desligada pela emissora. Os ciclos têm seu início, meio e fim. Nem sempre comandamos esses interstícios. Porém, por vezes, precisamos assistir à partida, inclusive a nossa… Laissez faire, laissez passer. Agradeço a tudo que a Inter TV me ofertou e a oportunidade de crescer profissionalmente e de ser a jornalista que sou hoje. Pessoas, situações e lugares, que deixaram suas marcas em mim e que espero que tenham ficado com algo de bom meu. A vida sempre trabalha para o bem!”, escreveu Ana Paula Mendes.