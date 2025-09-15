Animais silvestres são resgatados pela Guarda Marítima e Ambiental em Cabo Frio

O domingo (14) foi de várias ocorrências envolvendo a fauna silvestre em Cabo Frio. As equipes da Guarda Marítima e Ambiental, da Guarda Civil Municipal, atenderam chamados em diferentes pontos da cidade, garantindo o resgate e os devidos cuidados a animais em situação de risco.
Logo no início da manhã, um filhote de beija-flor foi resgatado em uma pousada no bairro Vila Nova e encaminhado ao Instituto BW, onde receberá os cuidados necessários.
Pouco depois, a equipe foi acionada para atender um tamanduá-mirim, também conhecido como tamanduá-de-colete, que estava em estado de afogamento na Praia do Pontal do Peró. O animal foi levado ao Instituto BW, onde segue em observação e, após a recuperação, será devolvido ao habitat natural no Morro do Pontal do Peró.
Na base da Guarda Marítima e Ambiental, a corporação recebeu uma mãe saruê que havia sido atacada por cachorros, além de seus seis filhotes recém-nascidos e outro filhote entregue separadamente. Todos foram encaminhados ao Instituto BW para acompanhamento especializado.
Mais tarde, um filhote de sagui foi entregue por um morador na base da corporação e também seguirá para os cuidados do Instituto BW.
Durante o trajeto para levar os filhotes de saruê e o sagui para o instituto, a equipe se deparou com um sagui atropelado ao tentar atravessar a rodovia. O animal foi recolhido, apresentava escoriações e sangramento nasal, e recebeu atendimento no Instituto BW, onde permanece em observação.
A Guarda Marítima e Ambiental atua na proteção da fauna silvestre em parceria com instituições especializadas, garantindo que os animais tenham a chance de voltar à natureza. A orientação é que, em caso de encontro com animais silvestres, não se deve tocá-los e que se acione imediatamente a Guarda Civil Municipal pelo 153.