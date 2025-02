Apartamento é atingido por incêndio em Cabo Frio e morador é salvo por bombeiro: ‘estava lá dentro, preso’

Um apartamento foi atingido por um incêndio e o morador, de 60 anos, foi salvo por um bombeiro militar, morador do mesmo condomínio da vítima, no bairro Braga, em Cabo Frio.

O caso ocorreu por volta das 7h20 desta terça-feira (4), quando o Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar as chamas. Mas, com a ajuda de vizinhos, o bombeiro Lucas Daniel resgatou a vítima sem ferimentos. Mesmo assim, o morador foi levado para receber cuidados médicos.

“O morador estava lá dentro, preso. Eu abri a porta e consegui retirá-lo. Joguei água lá dentro, só que a fumaça já estava muito escura”, disse o bombeiro militar Lucas Daniel .

Imagens mostram bastante fumaça saindo do imóvel, no terceiro andar do condomínio Condado de España, na Rua Nicola Aslan.



Por medida de segurança, o prédio foi evacuado e interditado, e os moradores precisaram aguardar na calçada devido à intensa fumaça.

As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

Interditado

A Defesa Civil de Cabo Frio esteve no local com uma equipe técnica composta por agentes e um engenheiro para a verificação pós-incêndio.

O órgão disse que não foram constatados danos estruturais aparentes. O apartamento foi vistoriado e interditado por 24 horas, assim como o apartamento superior.