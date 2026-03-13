Após fortes chuvas na região, ViaLagos reforça plano de ação nas rodovias

Após os episódios de fortes chuvas nos últimos dias na Região dos Lagos do Rio, a ViaLagos atualizou seu plano de ação para adversidades climáticas com o objetivo de reduzir impactos na operação e garantir mais segurança aos motoristas.

O plano revisado prioriza os primeiros quilômetros da rodovia no sentido Norte, trecho identificado como mais crítico e que receberá intervenções estruturais ainda este ano.

Segundo a concessionária, a iniciativa integra a estratégia de resiliência climática da Motiva, pioneira no setor, que mapeia riscos como chuvas intensas, alagamentos e deslizamentos, e estabelece medidas preventivas para fortalecer a operação da concessionária.

De acordo com a ViaLagos, a atuação preventiva inclui monitoramento constante das condições do tempo e adoção de ações operacionais para minimizar impactos na mobilidade e na segurança viária.

Movimento Afaste-se

A concessionária também reforça a campanha Movimento Afaste-se, que orienta motoristas a mudar de faixa, sempre que seguro, ao se aproximarem de atendimentos no acostamento. Caso não seja possível, a recomendação é reduzir a velocidade em até 40 km/h abaixo do limite da via. A ação busca proteger os profissionais que atuam na rodovia e prevenir acidentes.

A ViaLagos reforça que as intervenções são essenciais para manter a rodovia em altos padrões de segurança e eficiência.