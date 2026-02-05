Após resgates de jiboias em Cabo Frio, Guarda Civil orienta população

Com o aumento das temperaturas neste período de verão, o aparecimento de jiboias em áreas urbanas tende a se tornar mais frequente. Nos últimos dias, a Guarda Civil Municipal de Cabo Frio, por meio do Grupamento da Guarda Marítima e Ambiental (GMA), atendeu ocorrências envolvendo esses animais, que fazem parte da fauna silvestre, em diferentes bairros do município, e orienta a população sobre como agir nessas situações.

O registro mais recente ocorreu na terça-feira (3), na Rua Cação, no bairro Peró. No local, uma jiboia de aproximadamente dois metros de comprimento foi capturada com segurança e devolvida a uma área de preservação ambiental, seguindo os procedimentos adotados pela equipe.

Outras situações semelhantes foram atendidas nos dias anteriores. No domingo (1º), no fim da tarde, a equipe foi acionada pelo Centro de Controle Operacional (CCO) para um chamado na Estrada José Ribeiro Dantas, em Campos Novos, onde o animal foi localizado no quintal de uma residência, em um pé de acerola. Já na sexta-feira (30), pela manhã, uma jiboia com cerca de 1,3 metro foi resgatada no bairro Recanto das Dunas.

Segundo a Guarda Marítima, a presença desses animais está relacionada às características ambientais de Cabo Frio, que conta com extensas áreas de restinga, fragmentos de Mata Atlântica e regiões de transição entre áreas naturais e zonas residenciais. Com o calor, as jiboias passam a se deslocar com mais frequência em busca de abrigo ou alimento.

As jiboias se alimentam principalmente de roedores, aves e pequenos animais, contribuindo para o equilíbrio ambiental, inclusive no controle natural dessas populações. A espécie não é peçonhenta e não oferece risco quando não é provocada.

De acordo com o inspetor-adjunto Ricardo Medina, responsável pela Guarda Marítima e Ambiental, a principal orientação é manter a calma. “Esses animais fazem parte do nosso ambiente e, na maioria das vezes, estão apenas em deslocamento. Não se deve tocar ou tentar capturar. O correto é manter distância e acionar a Guarda para que o resgate seja feito de forma segura”, afirmou.

Ao encontrar animais silvestres, a população deve entrar em contato com a Guarda Civil Municipal pelo telefone 153.