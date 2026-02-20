Apreensão de R$ 1 milhão em drogas leva à prisão de dois homens em Rio das Ostras

Uma operação do 32º BPM apreendeu drogas avaliadas em mais de R$ 1 milhão e prendeu dois homens por tráfico na noite desta quinta-feira (19), em Rio das Ostras. Segundo a PM, mais de 36 mil papelotes de cocaína foram encontrados em um carro e em um imóvel que funcionava como ponto de venda.

A ocorrência aconteceu por volta das 23h34, na Rua 100, no bairro Residencial Praia Âncora, após denúncia indicando movimentação de tráfico em um local conhecido como “Bar da Loura”.

Durante a abordagem, os policiais encontraram grande volume de entorpecentes dentro de um Volkswagen Fox, de cor cinza.

No total, foram apreendidos:

36 mil papelotes de cocaína

13 papelotes de maconha

4 celulares

1 máquina de cartão

R$ 1.265 em dinheiro

Como foi a ação

A PM informou que os agentes perceberam dois homens em atitude suspeita, parecendo realizar a troca de materiais próximo ao veículo. Ao revistar o automóvel, a equipe encontrou a maior parte das drogas.

Dentro do imóvel apontado como “bar”, os policiais notaram que não havia bebidas ou produtos à venda, reforçando a suspeita de que o espaço era usado exclusivamente para o tráfico. Lá também foram encontrados papelotes de maconha, celulares, dinheiro e a máquina de cartão.

Outras pessoas foram levadas à delegacia para averiguação. Dois homens suspeitos permaneceram presos pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, conforme os artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

A ocorrência foi registrada na 128ª DP, onde os detidos ficaram à disposição da Justiça.