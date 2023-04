Araruama e Paróquia de São Jorge vão realizar a tradicional “Festa de São Jorge” no Distrito de Praia Seca

A Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria de Turismo, Cultura e Desenvolvimento Econômico, e a Paróquia de São Jorge vão realizar a tradicional “Festa de São Jorge”, no Distrito de Praia Seca.

O evento vai acontecer nos dias 21, 22 e 23 de abril na Paróquia de São Jorge.

Confira a programação:

No dia 21 (sexta-feira) haverá

*19h- missa

*20h-show com Vinicius Alves

No dia 22 (sábado):

*19h- missa

20h – show com Pedro Toledo

Além disso, na cantina da paróquia serão vendidas várias delícias, como angú à baiana, mocotó, caldos de aipim com carne seca e de ervilha, além de salgadinhos diversos.

Já no dia 23 (domingo) haverá:

*06h – alvorada

*06h30- missa

07h30- café da manhã (será gratuito e servido à comunidade)

*08h- evento esportivo, a corrida de 5 km pelas ruas em torno da paróquia, com premiação em troféus e medalhas.

*10h-missa

*12h30-almoço, sendo o prato principal carne assada servida com acompanhamentos no valor de R$15,00. Observação: os convites do almoço já estão sendo vendidos na própria paróquia.

*17h30- carreata com imagem de São Jorge pelas ruas de Praia Seca

18h-missa de encerramento.

Ao longo do dia a secretaria da paróquia vai vender produtos, como camisetas, terços, flores e lembrancinhas. O brechó também estará funcionando e com preços reduzidos para toda a comunidade.