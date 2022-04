Araruama inaugura a Casa Reforço Escolar no bairro XV de Novembro 

Os investimentos em Educação continuam sendo prioridade em Araruama.

Tanto que nessa terça-feira, 12, a Prefeitura inaugurou mais uma Casa Reforço Escolar. A nova unidade fica no bairro XV de Novembro.

O objetivo do projeto é aliar o aprendizado escolar com a geração de trabalho e renda.

Na prática, a Prefeitura transforma a casa de professoras que estavam desempregadas em unidades de reforço escolar, ou seja, os alunos da Rede Municipal que estão com dificuldades no aprendizado são encaminhados para o projeto.

Oportunidade para muitas crianças e adolescentes que durante a pandemia ficaram com dúvidas no conteúdo das disciplinas.

O projeto também remunera as professoras, a título de aluguel. Além disso todas as casas foram adaptadas com a estrutura necessária, com mesas, cadeiras, quadro, tatame, almofadas, além de todo material de ensino, como livros e cadernos.

A Casa Reforço Escolar do bairro XV de Novembro vai funcionar de segunda a sexta-feira, de 07h30 às 17h30. As aulas vão ter duração de 1 hora, com 10 alunos por turma.

As professoras das escolas públicas municipais são os responsáveis por encaminhar à Casa Reforço Escolar os alunos do 1º ao 9º ano que estejam com mais dificuldade nos estudos.