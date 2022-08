Araruama realizou uma roda de conversa em comemoração aos 16 anos da criação da Lei Maria da Penha

A Prefeitura de Araruama, por meio do Cram ( Centro de Referência de Atendimento à Mulher), realizou nessa quinta-feira, 25, uma roda de conversa em comemoração aos 16 anos de criação da lei Maria da Penha, que estabelece a violência contra a mulher como crime.

O evento aconteceu no Centro de Convenções, que fica na Praça Menino João Hélio, e contou com a presença da prefeita Livia de Chiquinho, representantes do Cram e de entidades de proteção à mulher, além de assistentes sociais, representantes da Patrulha Maria da Penha e autoridades do poder judiciário

Entre as atividades, ocorreram palestras e rodas de conversa sobre feminicídio, aplicação da lei Maria da Penha no Judiciário; discussões sobre acompanhamento psicológico às vítimas e a atuação da Defensoria das Mulheres.

Vale ressaltar que o município de Araruama conta com uma rede municipal de apoio às mulheres em situação de violência doméstica.