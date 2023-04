Araruama vai realizar as etapas para definir os atletas que vão participar do Campeonato Brasileiro de Pesca

A Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Pesca e Proteção Animal, vai realizar nos dias 21, sexta-feira, e 22, sábado, o evento para definir os melhores atletas que irão compor a Seleção Carioca de Pesca.

E a Seleção Carioca, por sua vez, irá disputar o III Campeonato Brasileiro de Pesca de Seleções.

No Processo Seletivo de Araruama nesta sexta e sábado irão competir:

*10 atletas masculinos

*6 atletas femininas

*6 atletas Master – maiores de 55 anos

*6 atletas Sênior maiores de 65 anos e

*3 atletas juvenis até 21 anos

O processo seletivo será dividido em 3 provas, que vão acontecer nos seguintes dias:

*21/04- 2 provas na Praia do Coqueiral

07h30 às 10h30 e das 13h às 16h

*22/04- 1 prova na Praia do Vargas

07h30 às 10h30

Serão classificados os melhores atletas de cada categoria:

*5 da categoria masculino

*3 da categoria feminina

*3 da categoria Master

*3 da categoria Sênior

*3 da categoria Juvenil

Vale ressaltar que o III Campeonato Brasileiro de Pesca de Seleções também será disputado no município de Araruama, entre os dias 7 e 11 de junho, nas Praias do Coqueiral e do Vargas.