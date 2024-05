No final de semana, rolou uma ação conjunta da Secretaria de Direitos Humanos e Segurança, por meio da Romu e do Grupamento de Praia, com o apoio da Comsercaf, na Avenida Litorânea e no entorno da Praça dos Quiosques, na Praia do Forte, em Cabo Frio.

O objetivo dessa ação foi garantir a limpeza e segurança da área, removendo resíduos acumulados sobre a vegetação.