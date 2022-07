Arraiá Solidário continua neste fim de semana em Búzios 

As secretarias de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda e Da Mulher e do Idoso realizarão no próximo fim de semana, sexta e sábado (22 e 23), a partir das 19h, mais um Arraiá Solidário no estacionamento da Sedeser (em frente à praça Santos Dumont) para arrecadação de agasalhos e cobertores para organizações sociais.

O evento conta com shows musicais com artistas da região, quadrilha, brincadeiras, barracas com comidas típicas e muita animação. A entrada é gratuita.

No local haverá a coleta das doações, porém quem não conseguir estar no evento, poderá fazer sua doação nos demais postos de coleta concentrados nos seguintes pontos:

– Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda

– Secretaria da Mulher e do Idoso

– Secretaria de Segurança e Ordem Pública

– Cras da Rasa e Cras de Cem Braças