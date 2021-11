Arraial do Cabo apresenta cartilha Critério de Uso das Praias

A cartilha Critério de Uso das Praias foi lançada e apresentada ao trade turístico de Arraial do Cabo, pela Prefeitura, nesta terça-feira (23), no Hotel Mediterranée. O documento foi confeccionado tendo como base a Lei 2.348 que trata do tema. Participaram os Secretários do Ambiente, Jorge Oliveira; de Turismo, Marco Simas; e de Segurança Pública, Leandro Alex, além do Presidente da Associação Comercial, André Hirata.

A cartilha está disponível no site da Prefeitura no link:

https://bit.ly/3DReASc

Na Cartilha são pelo menos 50 ítens com regras que envolvem o Poder Público, Trade Turístico, turistas e a população. A fiscalização é de responsabilidade das Secretarias de Segurança Pública, e a do Ambiente. As novas regras já estão vigorando.

A Cartilha Critério de Uso das Praias faz parte do projeto Conhecer para Amar, Amar para Preservar. O projeto é parte do Programa Meu Ambiente, que segue a metodologia Cidades Sustentáveis, cujo objetivo é estabelecer uma agenda ambiental para o município alinhada as perspectivas da Organização das Nações Unidas (ONU).

Texto: Márcio Fernandes

Fotos: Marcelo Teixeira.