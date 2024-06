Arraial do Cabo conquista 1º lugar no Prêmio Band Cidades Excelentes

O município cabista se destacou na categoria Infraestrutura e Mobilidade Urbana.

A cidade de Arraial do Cabo conquistou o 1º lugar no Prêmio Band Cidades Excelentes, na categoria Infraestrutura e Mobilidade Urbana, entre os municípios que possuem de 30 mil a 100 mil habitantes. O evento aconteceu nesta terça-feira (18), no Rio de Janeiro, e reuniu representantes de diversas cidades do estado.

Arraial do Cabo foi representado pelo Prefeito Marcelo Magno, o secretário de Educação, Bernardo Alcântara, e o secretário de Saúde, Jorge Diniz.

O município cabista também ficou entre os finalistas de outras categorias. Esta é a terceira vez consecutiva que Arraial do Cabo é finalista e premiado. A premiação tem o objetivo de incentivar, reconhecer e valorizar boas práticas de gestão pública para transformar a realidade dos municípios e melhorar os serviços públicos prestados aos cidadãos.