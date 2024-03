Arraial do Cabo conquista prêmio do Sebrae

A Sala do Empreendedor de Arraial do Cabo conquistou o primeiro lugar no Prêmio Sebrae de Referência em Atendimento. Este reconhecimento, entregue hoje (6) durante a cerimônia realizada no Rio de Janeiro, destaca a excelência nos serviços prestados pela Sala.

Em uma competição que contou com a participação de 85 cidades, Arraial do Cabo se destacou, evidenciando o compromisso com a excelência e suporte aos empreendedores, além de colocar a cidade como um ambiente propício para o desenvolvimento econômico. Um exemplo a ser seguido.

O Selo Sebrae de Referência em Atendimento é uma distinção que homenageia a qualidade dos atendimentos e serviços prestados pelas Salas do Empreendedor e seus parceiros na rede de apoio aos empreendedores locais.

“É muito gratificante receber esse prêmio como reconhecimento do nosso trabalho. Convidamos os empreendedores a fazer uma visita para conhecer os serviços” convida Letícia Urbano, chefe da Sala. A casa do empresário cabista fica na Avenida Liberdade, s/n, Centro, em frente ao prédio da Prefeitura. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h.