Arraial do Cabo: Corpo de pescador de 60 anos é encontrado

O corpo de Miguel Carvalho, de 60 anos, foi encontrado na manhã de hoje, dia 11, pela Guarda Marítima e mergulhadores em Arraial do Cabo.

Miguel, que estava pescando por lazer na encosta, conhecida como Pedra do Raio, Boqueirão, atrás da Prainha do Pontal, com o irmão, na última quarta-feira, dia 04, quando foi atingido com uma onda e arremessado ao mar.

Seu irmão, Melquesedeque, pulou para ajudá-lo, mas também não conseguiu e foi salvo por pescadores que passavam no local.



O corpo de Miguel foi encontrado a 25 milhas da Praia do Focinho.



O pescador Aldicergio Soares, em suas redes sociais, lamentou o ocorrido.

“Para nós, pescadores artesanais e profissionais, fica sempre uma lição de vida. O respeito pelas forças da natureza devem estar sempre em primeiro lugar. Nunca queremos passar estas imagens como lições de vida para ninguém, mas como pescador profissional, deixo uma dica: não vá onde você não tenha o total conhecimento por lazer de uma pescaria. Deus conforte está família. Atenção, as pescas da anchova de costões não são para amadores, preocurem sempre se ater aos avisos dos nativos da Reserva Extrativista Marinha do Arraial do Cabo”, disse.