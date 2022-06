Arraial do Cabo dá continuidade ao cronograma especial do Mês do Meio Ambiente 

A Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria do Ambiente e Saneamento, com apoio da FUNTEC, realizou – na manhã de domingo (5) – mais um evento do cronograma especial referente ao Mês do Meio Ambiente, na praça do Guarany.

A ação, que distribuiu mudas aos munícipes para incentivar a prática do plantio na cidade, também apresentou uma peça de teatro da Trupe Fabricart – parceira da Prolagos – para o Grupo de Escoteiro Raimundo Ottoni de Castro Maia.

Durante o encontro, o Grupamento Operacional Ambiental Marítimo (GOPAM) também promoveu uma palestra aos jovens sobre a fauna cabista, expondo algumas das muitas espécies de animais silvestres presentes no ecossistema municipal.

A Prefeitura acredita que fortalecer a educação ambiental ao público infantojuvenil é um dos pilares mais importantes para a preservação do meio ambiente a longo prazo.