Arraial do Cabo e Búzios lideram ranking de hospedagem no Carnaval 2022 no interior do estado 

As cidades de Arraial do Cabo e Búzios lideram o ranking de hospedagem no Carnaval 2022, que, neste ano, ocorreu em abril. Os dados do turismo foram analisados pelo governo do Estado com base no levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-RJ).

Ainda de acordo com os dados, as cidades turísticas do interior fluminense atingiram 90% de ocupação da rede hoteleira. O município de Paraty, na Costa Verde, ocupou a terceira posição.

Para o governador Cláudio Castro, os dados demonstram que o setor volta a ter potencial de crescimento após o auge da pandemia.

“O turismo foi um dos segmentos mais prejudicados na pandemia. Por isso, o retorno dos desfiles das escolas de sambas tem que ser comemorado não somente pela ótica da festa, mas simboliza que o Estado do Rio de Janeiro vem conseguindo superar a crise. Pelo sucesso da vacinação e casos controlados da Covid-19 e por ter recuperado a credibilidade como um dos principais destinos turísticos do Brasil”, disse Cláudio Castro.

Destaque para o turismo dentro do Estado

Ainda segundo o Estado, a presença de turistas domésticos é predominante. Grande parte das pessoas são de estados da Região Sudeste. Entretanto, já é possível observar um retorno gradual dos turistas estrangeiros, que representam 14% dos hóspedes. A maior parte tem origem nos Estados Unidos, seguidos de Argentina, Chile e Colômbia.